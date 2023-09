Guide diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. Méthode intégrative

Cette méthode fondée sur le diagnostic différentiel vous aidera à évaluer avec prévision la présence et la nature d'un TND. Par exemple, un défaut attentionnel peut être causé, entre autres, par un TSA ou un TDA-H. Grâce à ses arbres décisionnels, ce livre vous aidera à distinguer le trouble que manifeste le patient, et à dresser le diagnostic le plus exact possible selon le tableau clinique. Cette méthode s'appuie largement sur la prise en compte de l'environnement, lequel influence beaucoup les résultats des tests.