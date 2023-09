Pro en coaching. 64 outils et 11 plans d'action, 3e édition

Vous souhaitez apprendre à mener un coaching ? Vous voulez découvrir de nouveaux outils afin d'améliorer votre pratique ? Vous souhaitez entretenir et développer vos compétences de coach ? Découvrez, dans cette édition à jour des dernières évolutions métier, 63 outils et 11 plans d'action pour : Mieux cerner les demandes et les motivations du coaché Proposer les outils adaptés à chaque cas de figure Accompagner le changement et gérer les conflits Recourir à la créativité Retrouvez également 5 ressources numériques à télécharger. La collection Pro en... propose des ouvrages pratiques permettant de consolider ses compétences professionnelles grâce à un tour complet des outils propres au métier, et à des plans d'action qui mettent le lecteur en situation de mobiliser concrètement, dans son quotidien professionnel ce qu'il a appris du métier.