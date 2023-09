L’inégalité entre l’homme et la femme dans la législation civile, René Cassin. La chaire, la femme et la loi

Le prix Nobel de la paix René Cassin (1887-1976), diplômé en Lettres et en Droit de l'Université d'Aix-Marseille, où il est devenu assistant au cours de la Grande Guerre, y a prononcé une conférence importante en 1919 sur le droit des femmes. René Cassin est resté dans les mémoires comme le "légiste de la France libre" , le corédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le Prix Nobel des droits de l'homme (1968), ainsi que le membre ou le président de juridictions éminentes. C'est vite oublier que l'universitaire qu'il a été, à Aix-Marseille (où il a étudié en licences ès droit et lettres et où il a été assistant), à Lille puis Paris, a enseigné et écrit dans les matières les plus diverses du droit. La présente édition scientifique correspond au texte d'une conférence qu'il a donnée en 1919 à la faculté des lettres d'Aix, à l'invitation de militantes féministes. Non seulement Cassin dissipe des clichés sur la situation juridique de la femme sous l'empire du Code civil, sur l'articulation droits civils/droits politiques, mais il fait oeuvre de propositions. Il s'agit ainsi d'un précieux témoignage sur une question plus que jamais d'actualité. La contextualisation réalisée par Julien Broch montre le long chemin de femmes d'exception, qui n'a rien eu de facile, pour que juridiquement leur genre soit pleinement l'égal de celui des hommes. Elle souligne l'ouverture des facultés de droit sur la société civile au moment où celles-ci s'interrogeaient sur leur devenir. Il apparait enfin que l'université d'Aix-Marseille (aujourd'hui "? Aix-Marseille Université? ") était déjà porteuse des valeurs les plus élevées. De cette filiation témoigne la préface du professeur Eric Berton, président d'AMU.