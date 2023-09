Les clés du succès. 38 fiches pour réussir et réaliser ce dont vous avez toujours rêvé

Nous souhaitons tous réussir notre vie. Mais au fond, qu'est-ce que la réussite ? Est-elle avant tout matérielle, familiale ou personnelle ? Et, surtout, que faire pour parvenir à l'atteindre ? Dans cet ouvrage, Tim Johnson dresse un panorama complet des différents aspects de la réussite. Il aborde non seulement le thème de la maîtrise de soi, mais explique aussi comment provoquer des victoires et affronter les défaites. Et puisque la notion de réussite est avant tout un état d'esprit, ce guide ne propose pas une seule voie possible, mais explore plusieurs stratégies fondamentales pour modifier ses perceptions. Il fournit la compréhension et la sagesse nécessaires pour permettre de se poser les bonnes questions et d'en apprendre plus sur soi-même.