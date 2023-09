Les Aigles de l'Empire Tome 2 : Une et indivisible

La Gloire n'a pas de prix, car elle se paye en sacrificesâ! Depuis le 5A septembre 1793, la Terreur menace jusqu'aux plus patriotes. Les fureurs de sang de la Montagne acclamés à Paris, dégoutent le pays et jettent les girondins désormais hors-la-loi dans les bras des royalistes. Pour combattre la révolution, ensemble ils trahissent la France, en appellent à ses ennemis séculaires et leur offrent d'envahir ses terres. La Vendée tout entière, Lyon, Marseille s'insurgent devant la brutalité radicale des comités. La Savoie se retourne au premier curé déporté. Et à Toulon, on complote déjà... Marc-Aurèle d'Eynac et Iratus, du 1er bataillon des Volontaires de Haute-Loire, rejoignent l'armée républicaine du général Carteaux qui assiège la ville. Des rires aux souffrances, entre amours blessées et amitiés nouvelles, ils devront se jeter au coeur de ces intrigues pour sauver le plus grand arsenal militaire d'Europe des griffes de l'Angleterre. Un mystérieux Cicéron veut les y aider. Mais le Lévrier est déjà sur ses traces... L'affrontement de ces deux France résonnera tragiquement au son des canons de la batterie des Hommes Sans Peur. Plongez dans l'authentique histoire de ces Glorieux obscurs qui ont fait la grandeur de l'Empireâ!