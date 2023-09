L'amour est dans les lignes de la main. Découvrir la chiromancie

Décryptez vos relations affectives et votre avenir sentimental grâce à la chiromancie. Christian Vidal reçoit dans son cabinet de chiromancie de nombreuses personnes en quête de réponses. Et si la plupart des consultants sont curieux de connaître leur avenir, c'est principalement les relations amoureuses qui les amènent à consulter. Grâce à la chiromancie, ou l'art de lire les lignes de la main, il est possible de mettre en lumière nos relations et les amours (passés, présents et futurs) qui jalonnent notre existence. Avec cet ouvrage et à ses 18 cartes, vous allez donc vous initier à une première approche de la science des mains et de son langage, tout en restant centré sur le domaine qui nous intéresse : l'amour.