Plus une faute

Si l'orthographe d'usage est bien plus logique qu'on ne le dit, il est cependant vrai que les consonnes simples ou doubles, que les accents, que les traits d'union, que les mots composés, que les adverbes suscitent des hésitations et quelque perplexité. Heureusement, il existe la mémorisation à l'aide de trucs et de formulettes qui – tout en distrayant – instruisent ! Jean-Pierre Colignon s'est attelé avec conviction à créer et à réunir ici un grand nombre de formules espiègles et faciles à retenir. Il nous aide ainsi à améliorer notre orthographe, sans souffrance, mais avec humour. Ses phrases mnémoniques, ses rappels de quelques constantes fondamentales et ses anecdotes malicieuses font mouche ! " La méthode Colignon est une goûteuse et efficace recette ! "