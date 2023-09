Le grand livre des cerfs. Toutes les espèces du monde

Découvrez les 55 espèces de cerfs qui peuplent notre terre. Le livre indispensable pour tous les amoureux de la nature et des cerfs. Le Grand livre des cerfs offre pour la 1ère fois un état des lieux complet et à jour des connaissances sur ces animaux, y compris sur les espèces récemment reconnues par la science. Dans cet ouvrage de référence et accessible, l'auteur dresse un inventaire passionnant, orienté vers la protection de la nature. Richement illustré, ce guide couvre l'évolution des cerfs, leur biologie, leur mode de vie, puis il détaille les 55 espèces de cervidés, 7 de porte-musc et 10 de chevrotains avec leurs sous-espèces respectives, le tout enrichi de photographies, d'informations générales et de cartes de répartition. Il comporte également des fiches récapitulant les signes particuliers, l'habitat, le comportement, le mode de reproduction, ainsi que des pistes de sauvegarde pour chaque sous-espèce de cette fascinante famille d'animaux. Les espèces présentées dans cet ouvrage sont emblématiques et essentielles pour presque tous les écosystèmes du monde. Mais elles sont souvent insaisissables, rarement photographiées ou observées. Les complexités et controverses taxonomiques éventuelles de chacune d'entre-elles sont traitées en termes simples. Un ouvrage indispensable dans la bibliothèque de tous les amoureux de la nature et des cerfs.