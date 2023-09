L'essentiel de l'histoire des institutions. De l’Antiquité à 1789, Edition 2022-2023

Une présentation des Institution de l'Antiquité à 1789 Dans l'ensemble des universités, le cours magistral d'Histoire des Institutions est dispensé au long des deux semestres et est accompagné de Travaux dirigés, optionnels ou obligatoires. Le présent ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de L1, en se présentant comme un outil particulièrement adapté tant à un accompagnement régulier dans le cadre des TD qu'à la révision pour le partiel terminal. Points forts - Un style adapté aux étudiants, se distinguant de la recherche d'exhaustivité des manuels et traités au profit des notions indispensables de la matière - Un accent significatif porté sur les institutions antiques, souvent résiduelles dans les manuels disponibles - Des extraits des textes classiques de la discipline tels que vus en cours et illustrant le propos