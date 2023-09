Rééduquer le langage élaboré. Exercices pour les patients cérébrolésés

Dans ce livre, les orthophonistes spécialisées Valérie Tcherniack et Raphaëlle Lesigne vous offrent 100 exercices de rééducation du langage élaboré. Organisé selon les plaintes du patient, il propose un entraînement de difficulté progressive aux patients cérébrolésés. Le protocole des exercices est à chaque fois précisé et chaque exercice accompagné de son corrigé. EN + : téléchargez et imprimez les fiches d'exercices à trous !