L'ombre au tableau

Lorsqu'elle trouve le travail de ses rêves dans un musée parisien, Cora quitte sans hésiter son Angleterre natale, laissant derrière elle sa famille, ses amis et surtout l'amour de sa vie. Mais, un an après son départ, la jeune femme est rongée par les regrets et peine à s'adapter à Paris. Un soir, pour rendre service à sa meilleure amie bloquée à Londres, elle se rend à une exposition sur le cinéma, située tout près de chez elle et dont elle ne connaît absolument rien. Elle y rencontre Darren, l'étoile montante du cinéma. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Au fil des jours, alors qu'ils vivent une passion électrique, la jeune femme découvre que Darren n'est pas le playboy égocentrique décrit par les médias. Derrière ce masque, il dissimule de lourds secrets et des blessures. Et Cora n'est pas du tout préparée au danger qu'il représente pour elle.