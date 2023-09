Kêtos Tome 1. Le Chant du Kraken

"Tant que tu feras partie de mon équipage, je m'assurerai qu'il ne t'arrive rien". Nérée, un jeune triton aux mains des Espagnols, est libéré une nuit d'orage par le terrible Kraken qu'il espérait trouver depuis plus de deux ans. Mais après avoir perdu connaissance dans son étreinte, c'est à bord du navire de l'impossible capitaine Quinn Morgan, pirate fier et arrogant, qu'il se réveille. Commence alors une cohabitation étonnante, entre provocations et jeux de séduction. Cependant, les secrets sont nombreux au sein du Red Revenge et les apparences, trompeuses. En creusant un peu, Nérée découvre que Morgan et lui ont un ennemi commun. Sa décision tombe aussitôt : ensemble, ils le traqueront aux quatre coins des Caraïbes s'il le faut. Dans cette aventure qui s'annonce pleine de péripéties, il se pourrait néanmoins que la Conque d'Allégeance, objet divin capable de commander les kêtos, ne soit pas le trésor le plus précieux placé sur la route de Nérée. #Fantasy #Pirates #Mythologie #Kraken #Sirènes #Triton #Action #Trésor #ChasseAuTrésor #Historique #Caraïbes #Romance #Sexy #MM