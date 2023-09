Les bad boys de Woodbury Tome 3 : Echange de bons procédés

Ils sont diamétralement opposés. Ils ne se font pas confiance. Mais ils ont un ennemi commun. Ghost, gigolo à l'esprit vif, sait ce que vivre dangereusement veut dire. Toute sa vie, il a lutté pour survivre. Mais il a toujours fait cavalier seul. Aujourd'hui, il s'est attiré les foudres des mauvaises personnes et sa seule façon de s'en sortir nécessite de faire confiance au plus improbable des héros : Duncan Rook, un flic bourru à l'éthique aussi implacable que son physique. Fricoter avec un criminel n'est pas l'idée du siècle si Duncan tient à préserver sa réputation... surtout lorsque le criminel en question est la tentation incarnée. Ghost est son exact opposé, et il est aussi la dernière personne pour laquelle il s'attendait à succomber. Alors pourquoi, dans tous les scénarios imaginables pour faire tomber leur ennemi commun, Ghost finit-il dans ses bras ? #MM #RomanceContemporaine #Flic #TDS #Mystère #Dangers #SlowBurn #Thriller #Sombre #Angst "Ce que j'aime le plus, c'est la façon dont l'histoire nous a été révélée : la poursuite, les blessures, le motel, la méfiance, tous les moments adorables... J'ai été surprise plus d'une fois, c'est vraiment un roman captivant ! " Dia, Goodreads "Un super thriller avec une romance slow-burn, un univers riche et des personnages complexes, dépeints avec habileté". Kathleen, Goodreads "Je vous recommande vraiment ce roman. L'intrigue a un bon rythme, l'histoire est fascinante et assez complexe pour qu'elle en devienne divertissante mais pas tordue à en devenir ridicule". Erin, Amazon