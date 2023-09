Reborn to Master the Blade Tome 3

L'ex-roi-héros part en voyage et devient une mercenaire invincible !! Après s'être réincarné en souhaitant vivre sa prochaine existence librement et pouvoir s'entraîner au combat autant qu'il le désire, le roi-héros Inglis coule des jours paisibles sous l'apparence d'une jeune fille. A l'âge de six ans, Inglis est baptisée mais ne reçoit aucune rune, ce qui la libère de toute obligation sociale... Le temps s'écoule au rythme des entraînements, et la petite Inglis devient une belle jeune femme... Maintenant âgée de quinze ans, elle part pour l'académie des chevaliers en compagnie de Raphinia, son amie d'enfance... Mais rien ne se passe comme prévu !!