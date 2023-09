Emma Bellamy, aimant à problèmes Tome 3 : Journée mortelle

Emma va-t-elle réussir à gérer tous les problèmes surnaturels qui lui tombent dessus en une seule journée ? La Brigade Para a beau être petite, notre influence grandit. J'ai gagné le respect des vampires et des loups-garous de Londres et je crois que je sais enfin ce que je fais. Mais j'ignore encore ma véritable nature. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps de me poser cette question, j'ai quelques petits soucis à gérer. Déjà, j'essaie d'éviter Lord Horvath, le beau chef vampire aux yeux noirs, qui semble déterminé à approfondir (beaucoup) notre relation. Il y a aussi Devereau Webb, le chef d'un petit gang, et son cadeau mystérieux qui ne m'inspire rien de bon. Et puis, en l'espace d'une seule journée, les choses dégénèrent complètement dans la communauté des paras de Londres. Un vampire suicidaire se met à escalader le London Eye. Trois loups-garous détournent un bus de touristes. Cette journée risque d'être la plus longue de ma vie... #Mystère #UrbanFantasy #Loups-Garous #Vampires #Londres