Wingskies Tome 1. La cité de lumière

La magie est omniprésente dans ce monde, des elfes, des hommes et d'autres créatures ont appris à exploiter cette magie, puissance, docile et destructrice à la fois. Mais plus le temps passe et plus elle devient une arme au quotidien. Les peuples en abusent, mettant en péril la survie de la planète. Malduk, un membre important du haut conseil supérieur, prépare un plan machiavélique pour s'emparer de toute source de magie. Pour lui faire face, un groupe de rebels va lui tenir tête, avec dans ses rangs : Aéris, son ancienne générale de sa garde personnelle qui fera tout pour l'arrêter.