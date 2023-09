Ce n'est pas toujours facile de vivre dans une petite ville des Etats-Unis où la magie est plus considérée l'oeuvre du diable ou un sujet de magazines féminins (Comment prédire votre avenir avec un sort de moins de 6 ingrédients ! ) qu'une vraie carrière. D'ailleurs, Sam, James et Delia sont les seuls membres du groupe de magie de leur lycée, The fascinators, et c'est le ciment de leur amitié. Mais à la rentrée de Terminale, tout change. Un nouvel élève veut intégrer leur groupe, et Sam ne peut s'empêcher de penser qu'il a l'air intéressé par lui... De toute façon, il sait que ses sentiments pour James ne sont pas réciproques. James refuse même de le regarder dans les yeux, depuis la fameuse soirée... Mais quand James se retrouve mêlé aux mauvais magiciens, attirant l'attention d'une secte étrange sur eux, toute leur amitié menace de voler en éclats. Et les cauchemars commencent à les hanter...