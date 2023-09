Jésus-Christ Celui qui Est, qui aime et qui relève

Une vision du monde fondée sur de nouveaux mythes et idéaux questionne la nature de l'être humain, sa place dans l'univers et l'existence d'un Etre suprême. Face au polythéisme renaissant, la réalité d'un seul Dieu, venu dépouillé de sa puissance à la rencontre de l'homme en la personne du Christ Jésus, s'impose. Avec ouverture et cohérence, l'auteur engage à sa découverte ou redécouverte en abordant des questions fondamentales liées à sa personne et à son enseignement, avec des retombées cruciales pour l'être humain. En harmonie avec le texte, car toute parole sur Lui reste inépuisable, les 161 illustrations en couleur complètent et parachèvent le portrait spirituel de Celui qui est, qui était et qui vient. Un livre témoignage !