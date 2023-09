Elecboy Tome 4 : Le Mur du temps

En 2060, à la télévision, Ray Katzinger, le patron mégalomane de Zehus entreprise, présente l'ultime étape de son projet Homo Deus : faire "naître" une IA consciente et évolutive, munie d'un corps de synthèse aux propriétés biomécaniques humaines. Il lui faudra près de 50 ans pour se transmuter lui-même, devenir le grand Zehus lumineux entouré de ses anges de la mort, et enfin donner corps à sa plus grande création... En 2122, à Redsalt Canyon, la bataille fait rage entre la communauté des puiseurs, les habitants de la vallée et les IA, plus ou moins humanoïdes, qui attaquent le village. Et la lutte fratricide pour le pouvoir entre Vittorio et Sylvio va atteindre son point de non-retour. Le jeune Joshua traverse le désert en portant une petite fille sur ses épaules. Dans ce qu'il reste de Los Angeles, il s'apprête à retrouver Namdak et Azul, le robot géant, pour découvrir toute la vérité sur ses origines, enfouie derrière les portes monumentales d'un temple bouddhiste protégé par une armée de moines... La gigantesque bataille entre les moines, guidés par un lama de pierre et d'ambre, et les anges électriques sera homérique. Suite et fin d'une saga spectaculaire pour "Elecboy" , la fantastique mini-série postapocalyptique et transhumaniste de Jaouen Salaün. Son scénario est servi par un dessin réaliste saisissant et des couleurs aussi spectaculaires que le final épique de cette série d'anticipation au souffle rare et aux thématiques très contemporaines.