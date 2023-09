The One Tome 12

Les retrouvailles après les souffrances, leurs mains peuvent-elles se serrer plus fort encore ? Eros échappe aux griffes de son père mais sombre dans les tourments de la drogue et de sa mauvaise conscience ! Sur le point de rentrer en France, Lele apprend la situation et abandonne les podiums pour rester à New York. Elle parvient, peu à peu, à percer la carapace d'Eros à qui elle prodigue des soins tout en offrant sa compagnie. Mais le retour de Feidna pourrait à nouveau créer des remous et empêcher les deux jeunes gens de se rapprocher...