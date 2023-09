Le quotidien, c'est pas facile tous les jours. Douze drôles de leçons pour survivre à tout

"Repartir de zéro, ce n'est pas difficile quand on est déjà si proche de zéro". Admettez-le : vous avez à peu près tout raté depuis le jour de votre naissance, et votre existence entière a été une série ininterrompue d'erreurs et d'échecs, sources de déceptions amères. Ca suffit ! Il est temps de vous remettre sur les rails. D'où cet ouvrage salutaire, véritable mode d'emploi de votre reprise en main dans tous les domaines : le travail, la sexualité, le couple, la culture... Vous pourrez ainsi savoir si vous êtes ou non un bobo (tests à l'appui), draguer efficacement (mais sans finir en prison), réussir votre reconversion professionnelle (une carrière criminelle, pourquoi pas vous ? ), vous débarrasser de vos anciens amis pour vous en faire de nouveaux, trouver l'amour alors que personne ne vous aime, écrire des best-sellers même si vous n'avez aucun talent, vous reconnecter avec la nature (mais sans vous faire dévorer par des loups), enfin, l'âge venu, faire rimer "coloscopie" et "Don't worry, be happy" ... L'AUTEUR Emmanuel Prelle est enseignant et vit à Paris. En collaboration avec Emmanuel Vincenot, il a déjà commis plusieurs ouvrages d'humour, parmi lesquels l'Anticyclopédie universelle (adapté au théâtre par Franck Duarte), l'Anticyclopédie du cinéma, L'Elevage des enfants (2 tomes, adapté au théâtre par Aurélie Treilhou et Eric Juillard) ou encore Nanar Wars (2 tomes), salués par un éclat de rire unanime. Grâce à ce livre, qui se moque avec férocité des guides de bien-être encombrant les rayons des librairies, il espère gagner beaucoup d'argent.