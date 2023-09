L'affaire Circé

Retrouvez Tia Morcese et sa soeur Mona dans une nouvelle aventure dans le monde du Voile ! Paris est le siège d'une série d'attentats qui semblent viser les communautés magiques. Tia, lieutenant au sein de la Brigade de régulation des espèces méta-humaines, est déterminée à enquêter, lorsque sa mère, la Grande Enchanteresse, est elle-même victime d'une attaque. Avant de sombrer dans le coma, cette dernière tente de livrer une information à Tia : "Circé agonisante" ... Que cela peut-il bien signifier ? Et si cette affaire était loin de s'arrêter aux portes de Paris ? Tia et Mona pourront-elles découvrir ce qui se trame avant que le monde du Voile ne s'embrase ?