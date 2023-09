Topo-cross parapente. 40 itinéraires et 5 vols de légende en France

Partez à la découvertes des plus beaux parcours de cross en France. Ce topo de cross détaille 40 vols dans les principaux massifs français : Alpes du Nord, Alpes du Sud, Massif Central, Pyrénées et Corse. Pour chaque vol, toutes les infos indispensables sont détaillées de manière précise : cheminement, orientation des brises, pièges aérologiques, zones aériennes, altitude de transition, sommets survolés, difficulté du parcours, météo favorable et un lien QR code vers une trace GPS consultable en ligne. Le livre contient également les récits de 5 vols de légendes réalisés par des pilotes d'exception : Timo Leonetti, Luc Armand, Damien Lacaze, Guillaume Chatain et Damien de Baenst.