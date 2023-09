Genèse. Oui, du jour où tu en mangeras

Tout est bon, tout est bon résonne dans le tympan D'Adam et Eve. Voici les nouveaux vivants du sixième jour. Les humanoïdes ébahis de leur émergence cheminent Vers qui, vers quoi, vers où ? Ils expérimentent ; ils goûtent, ils reniflent, ils avalent, ils rejettent. Il en va de leur survie. Tout est bon, tout est bon autour l'arbre de vie. Mais quel est ce deuxième arbre au nom si étrange ? Arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Soudain une vocifération assourdit les oreilles des natifs du Sixième jour : " ... mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Tu ne mangeras pas, Oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. " Sublime révélation !