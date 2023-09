Je ne suis pas née pour mourir

Un classique à redécouvrir, par la pionnière de l'écoféminisme. L'histoire d'une Amazone, Thécla, qui devient immortelle en absorbant un philtre d'éternelle jeunesse. Eprise de liberté, elle traverse les âges, et entraîne les lecteurices avec elle : on assiste à la rencontre d'Alexandre le Grand avec la reine des Amazones ; à la découverte de l'Amérique par les Vikings ; à l'envol d'une machine conçue par Léonard de Vinci ; on fréquente les anarchistes russes ; on traverse le surréalisme, le nazisme, Mai 68. Thécla connaît toutes les amours, permises ou interdites, jusqu'à la passion dernière grâce à laquelle elle espère enfin devenir simple mortelle. A la manière du roman de Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels, Françoise d'Eaubonne trace le portrait d'une femme obsédée par l'envie de mourir. Une grande épopée féministe, un livre inépuisable à (re)découvrir. Ecrivaine prolifique, Françoise d'Eaubonne (1920-2005) est à l'origine du concept d'écoféminisme. Elle est notamment l'autrice du Féminisme ou la mort (Le passager clandestin, 2020), des Bergères de l'Apocalypse (Des femmes, 2021), du Sexocide des sorcières (Au diable vauvert, 2023) et de Contre-violence ou résistance à l'Etat (Cambourakis, 2023).