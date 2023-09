Histoires croûtes est de retour ! Grand manipulateur du verbe, Antoine Marchalot l'est aussi de sa forme dont il maîtrise le style et la dysharmonie vibrante. Il s'attaque ici à tous les genres et les époques avec une énergie absurde inépuisable. Ainsi vous saurez tout sur les liens entre le Pôle Emploi et les oiseaux exotiques, sur l'élaboration des goûters dans un laboratoire scientifique, l'avantage et les inconvénients de ne pas aimer le poisson ou vous apprendrez différentes techniques pour dessiner des loups. Mieux qu'une anthologie de blagues de Jean Roucas, ce livre illuminera vos soirées en famille ou entre amis.