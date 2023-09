Wishlist Tome 2 : Le caïd du lycée

Récapitulons : le jeune Marcus, qui pensait brader son statut de loser en vendant son âme au diable, enchaîne les soucis depuis que Clay, le démon gaffeur censé réaliser ses voeux, est entré dans sa vie. Non seulement Jesslinda, la plus belle fille du lycée, ne veut toujours pas de lui, mais en plus Marcus a embrassé la surveillante générale à la fête de Noël ! Mais tout ça ne serait rien si un terrible démon, Kradoch, ne venait soudain remplacer Clay... Car Kradoch risque bien de pousser Marcus sur la mauvaise voie... au risque de lui faire perdre son âme d'une autre façon... Après un premier tome plein de rebondissements irrésistibles, au service de la construction du duo Marcus/Clay, Ced et Stivo rebattent toutes les cartes pour encore plus de fun et de surprises !