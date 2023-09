Mamie Mage. La perle du lac

Un fantôme, une oeuvre d'art et un grimoire vont plonger une joyeuse famille et son intrépide cocotte à travers une aventure magique au-delà des frontières et du temps. Découverte sur les airs de la dolce vita, de l'italien et du lâcher-prise avec des personnages attachants, hauts en couleurs qui ne manqueront pas d'humour. Allora, andiamo ! A partir de 10 ans et plus encore...