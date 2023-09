La confrérie du soupir. L'oasis #5

Dawn, encore sous le choc de la mort d'Ike, trouve enfin la descendante Egarser. Mais cette dernière la met en garde : "Tu es en danger, ton don te conduira à ta perte". Comment Dawn doit-elle s'y prendre pour sauver l'Oasis des projets d'Atkins si elle devient un danger pour elle-même et pour les autres ? Dawn n'a pas le temps de trouver la solution à cette énigme, elle doit se préparer à l'affrontement final. Elle peut compter sur les nombreux porteurs qu'elle a rencontrés lors de ses voyages à travers les terres de Clans. Entre révélations, rebondissements et coups de théâtre, les choix de Dawn seront plus que jamais remis en question. Survivra-t-elle à cette guerre ? Plongez dans le dernier opus de la saga, final en apothéose garanti !