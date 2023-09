Dans ses photographies, Louise Honée tente de comprendre ce qui lie un territoire à ses habitants. En particulier, elle cherche à montrer les sentiments qui habitent les jeunes et à définir la manière dont leur personnalité se dessine au regard de leur environnement. Sa série Double Roses transpose ce questionnement aux paysages colorés d'une petite région des Hautes-Alpes, qui offre une nature foisonnante où ombres et lumières occupent les grands espaces et délimitent des espaces préservés. Les enfants y grandissent en liberté, entourés d'arbres généreux, de plantes sauvages et d'animaux. Dans une écriture photographique d'un noir et blanc pur et élégant, Louise Honée a parcouru les chemins pour aller à leur rencontre, cherchant à capter avec délicatesse les moments de vie ordinaire.