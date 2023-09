Martine Le Corre raconte avec passion son combat aux côtés des siens pour la dignité. Issue d'une famille de 14 enfants, elle a grandi dans une "cité pourrie" de la banlieue de Caen et n'avait, comme ses parents avant elle, pour tout horizon qu'une vie de "cassos" . Sa rencontre avec des volontaires du Mouvement ATD Quart Monde va changer la donne. Les miens sont ma force est le récit d'une vie de passion et d'engagement, un chemin de libération, un combat pour changer la société et permettre que les plus pauvres soient considérés comme les premiers partenaires de la lutte contre la misère.