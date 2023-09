Tu sais quoi ? ! Au Japon, on s'incline pour dire bonjour, pardon ou merci ! Les Japonais raffolent d'un poisson mortel ! Dans le métro de Tokyo, des "pousseurs" tassent les voyageurs aux heures de pointe ! Découvre tout un tas d'infos insolites dans une BD pleine d'humour et suis Nina, Ruy et Koko dans leur découverte du Japon.