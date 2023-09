Dinosaures et alors ?

Les familles Diplodocus et Vélociraptor tempêtent et grondent très fort. Hors de question que leurs enfants Marcus et Hector se retrouvent pour jouer et soient amis ! Mais... POURQUOI ? L'un est herbivore, l'autre carnivore. Et alors ? " Dans l'innocence de l'enfance, leurs différences ne les empêchent pas d'aller à contre-courant de leurs familles et de leurs préjugés. Une amitié forte de deux jeunes dinosaures que tout sépare " .