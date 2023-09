LA MÉTHODE GEMINI

Mike Dioguardi, apprenti boucher de Brooklyn, profite du fait qu'il porte le même nom que le mafieux John Dioguardi pour se faire passer pour un membre de sa famille et entrer dans le monde des "affaires". Devenu cadre supérieur d'une banque, ce nouveau poste lui permet de blanchir de l'argent et de se dédier au trafic de drogue, à la vente de voitures volées et au meurtre commandité. L'efficacité de Mike et sa bande de truands, qui travaillent à leur compte, attire l'attention de Don Tonino, un important membre de la mafia sicilienne qui décide de le parrainer. Mike Dioguardi va alors être admis au sein de la "Onorata Societa" malgré son origine calabraise et va se confronter à un monde bien plus violent et dangereux. Il gagnera une certaine notoriété en raison de la méthode d'élimination de ses ennemis appelée "Méthode Gemini" du nom du bar à l'arrière duquel il tuait et dépeçait ses victimes. Mais sa chute sera tout aussi rapide que son ascension dans le milieu du crime new-yorkais. Inspiré de la vraie vie du gangster italo-américain et tueur de sang froid Roy DeMeo, l'auteur espagnol Magius nous plonge au coeur de la mafia new yorkaise des années 70 avec un récit de genre et des dialogues dans le pur style du film Les Affranchis de Scorcese. Avec une utilisation des couleurs primaires jaune-bleu-rouge qui évoquent le pop art et un dessin ligne claire à la sauce pulp, il invente une esthétique rétro et électrique qui colle parfaitement à l'ambiance de l'époque. Corruption, assassinats, hémoglobine, drogue, prostitution... Tous les ingrédients sont réunis dans ce surprenant et singulier album LA METHODE GEMINI qui deviendra assurément LA référence en matière de BD de gangsters !