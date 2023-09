La fille au parapluie rouge et autres histoires courtes

Au gré de ces courtes nouvelles se croisent des personnages étonnants : une chapardeuse de livre, des amoureux passionnés, des destins entrelacés entre la vie et la mort. Ce livre aurait dû être mon premier, mais l'inspiration capricieuse et les détours du destin en ont décidé autrement. A travers des souvenirs romancés, des prémonitions et des rêves qui ont éveillé ma plume, je vous invite à découvrir ces histoires palpitantes, où toute ressemblance avec la réalité n'est pas forcément un hasard.