Adler, l'aigle à deux têtes Tome 5 : Le dernier choix

Alors même que les Américains ont débarqué en Normandie, le fameux pilote allemand Hans Raeder ne s'avoue pas vaincu. Ce n'est maintenant plus le sort du Reich en perdition qui l'intéresse mais le sien propre. Car même si lui et le pilote américain James O'Brady ont récupéré leurs corps respectifs, ils restent connectés d'une façon inexplicable. Hans décide donc de tuer O'Brady. Afin d'être sûr que l'Américain ne pourra plus jamais " l'habiter "... L'incroyable conclusion des séries jumelles Adler et Eagle, composant L'Aigle à deux têtes ! Le dessinateur Damien Andrieu élève encore son niveau de dessin et de couleurs pour ce dernier tome, pendant que Buendia, à l'origine de L'Aigle à deux têtes, gagne définitivement ses galons de maître de la BD aéro.