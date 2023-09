Bonjour anxiété

L'anxiété est un sentiment naturel qui peut toucher tout le monde et vite devenir invalidant lorsqu'il est incontrôlable au quotidien. Grâce à ce livre, tu découvriras en détails ce que sont les troubles anxieux, comment identifier les symptômes (émotionnels et physiques), afin de mieux les gérer et les appréhender avec ton entourage (pro ou perso). Grâce aux témoignages de différentes personnes, atteintes ou non, ainsi qu'aux outils et exercices pratiques, tu pourras enfin aborder l'anxiété avec sérénité, comprendre les raisons de son apparition et mettre en place des routines personnalisées pour retrouver un équilibre et un bien-être mental. Tu trouveras également de nombreux conseils et des citations inédites tout au long de ta lecture pour prendre soin de toi. Diagnostiqué en 2017, Marco Coiffard a rapidement décidé d'en apprendre plus sur les troubles anxieux, de rassembler des personnes atteintes de maladies mentales et de créer le compte Instagram @bonjouranxiete et le groupe Facebook Santé Mentale Parlons-en afin d'informer, de sensibiliser et de libérer la parole auprès du grand public. En quelques années, il a réussi à rassembler la plus grande communauté francophone autour de la santé mentale.