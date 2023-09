L'appart de mes rêves

Je me rappellerai toujours de ce mardi 05 avril. C'est le jour où j'ai eu mon déclic. J'avais aidé Romane et Pietro à déménager. Ils en étaient déjà à leur deuxième appart. Moi j'ai 27 ans (comme Pietro) et j'en suis à mon 0 appart. A partir d'aujourd'hui les choses vont changer.