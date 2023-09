Un théâtre en liberté. Anthologie de critiques théâtrales 1970-2022

Cette anthologie des critiques dramatiques de Philippe Tesson est une entreprise impossible et nécessaire. Impossible, tant l'oeuvre tout entière, qui s'étend sur plus de cinquante ans, offre l'un des plus vastes et des plus profonds regards sur le théâtre de notre temps. Nécessaire pour les mêmes raisons. Choisis dans la plus stricte subjectivité, et sans doute parce que Philippe Tesson considérait que le théâtre est le fait du poète, plus d'une centaine d'auteurs (et près de trois cents spectacles) font ici l'objet de critiques, qui, loin de les couvrir d'éloges ou d'anathèmes, nous les restituent dans leur vérité, dans leur substance, dans leur éternité. De sa première critique pour le Canard Enchaîné en 1970 à son dernier article, écrit pour le Figaro Magazine quelques semaines avant sa mort fin 2022, la formidable oeuvre de critique dramatique de Philippe Tesson nous fait apprécier tout un pan de l'histoire du théâtre en France.