Devine qui je suis ! Monstres

Est-ce que ton monstre a trois yeux ? Est-ce que ton monstre est vert ? Les enfants trouveront dans ce livre 40 planches de jeu, toutes différentes. Le but du jeu est d'identifier en premier le personnage choisi par l'adversaire. Chacun à leur tour, les joueurs posent une question à laquelle l'adversaire devra répondre par oui ou non. Un rabat sur la couverture forme un chevalet pour masquer les planches de jeu. Un jeu d'observation et de déduction, très amusant, idéal pour enrichir son vocabulaire. Un bloc à emporter partout, pour jouer à deux, avec juste un crayon.