La fin du monde avec toi - Tome 02

Masumi et Ritsu décident de ramener le lycéen Yûma, ressuscité par miracle, dans sa famille à Hamamatsu. En chemin, Masumi réalise que Ritsu pensait à se suicider alors que tout semblait lui réussir dans la vie... Une nuit, Masumi se blesse gravement et Ritsu, paniqué à l'idée de le perdre, lui adresse des paroles qui ne lui ressemblent pas. Quelle va être la réaction de Masumi face à cette déclaration de Ritsu lui ouvrant son coeur...? Et surtout, le monde va-t-il réellement disparaître ?