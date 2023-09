Vincent Josse est journaliste à Radio France. Chaque jour il emprunte le bus 72 à Paris, un trajet qui longe les monuments et les artères parmi les plus prestigieux de la capitale. Un parcours qui lui laisse le temps d'observer les passagers et même de les photographier : "Vieilles dames et vieux messieurs ont une place de choix dans ce qui, au fil des années, ressemble à une série riche d'une centaine d'images." Ses photographies en couleurs racontent un Paris intemporel où tissus, accessoires et couvre-chefs composent un univers sociologique singulier. A quoi songent les voyageurs du bus 72 ? Dix auteurs réinventent les vies de ces anonymes à partir des images de Vincent Josse, jouant le jeu de la fiction que suscitent, dans notre imaginaire, les passagers des transports en commun.