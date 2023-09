Mers et océans du monde

En naviguant sur de sublimes images, de la mer du Nord jusqu'à la barrière de corail australienne, d'un village inuit au cap de Bonne Espérance, nous croisons des femmes pirates légendaires, des marins-tatoueurs, des plages fascinantes, mais aussi des bateaux pollueurs, des pêcheurs du Sénégal qui voient leurs villages menacés par la montée des eaux... ou des artistes que la beauté des flots inspire. Larguons les amarres et partons vers ces côtes qui bordent les océans du monde pour tout découvrir de la grande histoire qui unit les humains et la mer, apprendre à mieux l'aimer et à la protéger.