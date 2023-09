Macramé, accessoires mode et déco vous propose de découvrir les nouvelles créations originales de Fanny Zedenius pour vous et votre maison. Vous apprendrez à réaliser 20 projets simples : colliers, sac, coussin, tentures murales lanterne et bien plus encore. Les explications claires et détaillées, accompagnées de superbes photographies de style scandinave, vous guideront pas à pas dans la réalisation de chaque création. Que vous soyez débutant ou à la recherche d'un nouveau défi à relever, ce livre vous permettra de vous initier et de vous perfectionner dans l'art du macramé.