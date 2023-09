Mon super livre de coloriages. Hiver enchanté

Un grand format, un papier épais et 60 coloriages sur le thème de la magie : voici un maxi livre de coloriages qui ravira les enfants, des plus jeunes aux plus âgés. es ! De grandes compositions parsemées de touches de couleurs alternent avec d'amusantes saynètes à colorier à sa guise aux crayons, aux feutres ou encore à l'encre... Une activité parfaite pour les amateurs et amatrices de mondes enchantés !