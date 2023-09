Les amours d'Ovide. Epures

Les Amours sont la première oeuvre littéraire d'Ovide. Elle lui permit de lancer sa carrière et lui assura une grande renommée. Il s'agit d'un recueil d'élégie, c'est à dire de poèmes lyriques exprimant une plainte douloureuse ou des sentiments mélancoliques. Les poèmes abordent des thématiques érotique un peu à la façon d'un roman d'amour, tous s'axant sur le personnage de Corinne , femme éduquée et de haut niveau social qui offre son corpsà ceux qui assurent son entretien. Corinne est sans doute un pseudonyme qu'Ovide a choisi pour dissimuler l'identité de son amante. Si au départ Les Amours étaient constitués de cinq livres, Ovide corrigea ses écrits par la suite et n'en garda que trois pour son recueil.