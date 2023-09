Bienvenue à l'hôtel Savoy Tome 2 : Qui a tué Miss Kane ?

Venez séjourner, le temps de quelques coupes de champagne et de crimes so british, à l'hôtel le plus célèbre du monde... Une comédie policière chic et drôle ! Est-il un rêve plus doux et plus luxueux qu'un séjour au Savoy, le mythique hôtel de Londres ? Excepté peut-être pour l'extravagante Priscilla Tempest, attachée de presse de l'hôtel, qui semble semer les meurtres partout sur son passage. Quand Miss Kane, une jeune danseuse du cabaret de l'hôtel, est retrouvée morte, étranglée dans les loges à la fin d'une représentation, un nouveau scandale menace l'établissement. Qui a pu commettre un tel crime ? L'assassin n'est peut-être pas qui l'on croit entre le producteur américain, l'actrice la plus en vogue du moment et les frères Kray, des gangsters notoires. Soumise au chantage d'un détective de Scotland Yard et traquée par les médias, Priscilla Tempest va devoir redoubler d'ingéniosité pour démasquer le véritable tueur. Traduit de l'anglais par Isabelle Troin.