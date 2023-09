Filou l'écureuil a caché ses provisions de glands pour l'hiver. Mais le lendemain son trésor a disparu. Qui est le coupable ? Le geai des chênes, grand amateur de glands ? le Père blaireau qui se promène la nuit ? La terrible bête noire de la forêt ? Une aventure pleine de rebondissements, jouée par des comédiens, et réalisée comme un dessin animé sonore. En prime, douze chansons originales chantées par des enfants (textes et partitions inclus), ainsi qu'un documentaire sur les vrais chants et cris des animaux de l'histoire. Le livre résume et illustre joliment l'histoire. Le CD est accompagné d'une version numérique à télécharger.