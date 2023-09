L'anniversaire de Léonie approche et cela ne l'enchante pas du tout. Depuis plusieurs années elle demande de n'avoir "RIEN RIEN RIEN", pas de somptueuses fêtes, pas d'énormes gâteaux et pas non plus de gros cadeaux. Cette année, ses parents voudraient vraiment lui faire plaisir alors ils cherchent comment ne RIEN lui offrir... Y parviendront-ils ?