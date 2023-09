Stockholm, hiver 1962. Deux hommes de mondes adverses se font face. Arturo Pomar, l'enfant prodige espagnol, affronte sur l'échiquier Bobby Fischer, un jeune Américain excentrique et ambitieux. En pleine guerre froide, l'un était le pion du régime franquiste, l'autre sera celui des Etats-Unis. Au fil des 77 mouvements de la partie qui les oppose, se trame une histoire à la forme originale entremêlant les portraits de ces deux maîtres des échecs et ceux de nombreux autres pions. Des personnes sacrifiées, comme autant de mythes fabriqués et utilisés à des fins sociopolitiques, qui en paieront le prix fort ; celui de la mort, de la prison, de l'exil ou de la solitude. Mais un pion n'est jamais seulement un pion... Lauréat en Espagne du Cálamo Awards 2020 , dans la catégorie livre, Le Pion a aussi été sélectionné pour le prix du Meilleur livre étranger 2022, dans la catégorie non fiction, pour le Prix littéraire des Avignonnais 2022, ainsi que pour le Prix Virevolte 2022. Largement salué par la presse, Le Pion a fait l'objet de nombreux articles. L'ouvrage a notamment été chroniqué par Philippe Lançon dans Libération, par Ariane Singer dans Le Monde des livres, par Marc-Olivier Parlatano dans Le Courier, ainsi que par Alain Nicolas dans L'Humanité.